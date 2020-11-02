Лиссабон, 2 ноября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал президента страны Марселу Ребелу ди Созу объявить чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, 2 ноября сообщает агентство Reuters.

portugal.gov.pt Премьер-министр Португалии Антониу Кошта

«Это критический момент, — заявил Коста журналистам. — Объявление чрезвычайной ситуации повысит сознательность граждан» .

Чрезвычайное положение в связи с COVID-19 может быть введено президентом Португалии на 15 дней и также может быть продлено ещё на 15 дней.

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