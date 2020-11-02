Варшава, , 16:26 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность тем фактом, что массовые уличные протесты могут усугубить распространение коронавируса в Польше, и призвал протестующих к сотрудничеству с властью в борьбе с пандемией. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»Только объединившись и следуя рекомендациям служб, мы сможем победить эпидемию коронавируса. Будем солидарны, поможем врачам и заботимся о пожилых», — говорится в сообщении премьер-министра.

Моравецкий также призвал «отложить любые споры», и объединиться протестующим и власти вокруг общих эпидемиологических вызовов. «Сейчас важна общая победа над коронавирусом», — добавил премьер.

Министерство здравоохранения Польши 2 ноября сообщило, что за последние сутки в республике лабораторные тесты подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 15 578 человек. 92 человека скончались. Таким образом, число инфицированных, выявленных с начала эпидемии, увеличилось до 395 480 человек. Всего в Польше скончались 5875 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.