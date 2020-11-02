Вашингтон, 2 ноября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил в Twitter, что готов победить на предстоящих 3 ноября президентских выборах.

Gage Skidmore Джо Байден

«Я начал эту кампанию, сказав, что мы ведем битву за душу нашей нации — и я верю в это сегодня еще глубже. Но не сомневайтесь: это битва, которую мы можем выиграть» , — написал Байден.

По опросам, за день до выборов Байден опережает по рейтингам своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа.

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