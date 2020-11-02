Тирасполь, 2 ноября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. На данном этапе президентских выборов в Молдавии сложно прогнозировать, кто в итоге выйдет победителем. Такое мнение ИА REGNUM высказал экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак.

Aurelian Sandulescu Молдавский флаг

Напомним, что первый тур президентских выборов выиграла лидер Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду, набрав 36,16% голосов избирателей. Действующий президент Молдавии Игорь Додон получил 32,61% голосов. Второй тур голосования состоится 15 ноября.

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По словам эксперта, большой неожиданностью первого тура стало то, что Санду удалось опередить Додона, хотя большинство наблюдателей прогнозировали победу последнего, хоть и с небольшим отрывом.

«Тем не менее ни в коем случае не стоит делать выводы о том, что итоги второго тура предрешены. Далеко не все избиратели, которые проголосуют во втором туре, особенно те, которые голосовали за любого другого кандидата, будут руководствоваться установками своих собственных кандидатов. Это будет уже совсем другое голосование, совсем другой выбор», — полагает Ястребчак.

Отвечая на вопрос, как победа одного или другого кандидата может повлиять на молдо-приднестровскую проблематику, Ястребчак заявил, что наглядным примером является как раз та ситуация, когда в день голосования приднестровцев пытались не пустить на избирательные участки.

«Приднестровцы столкнулись с тем, что их не хотят ни слышать, ни слушать, ни учитывать их мнение. Это надо понимать, этим надо руководствоваться. Более того, приднестровцы увидели, что никто не собирается защищать их голоса в самой Молдавии. Мы не видели четкой позиции молдавских властей, мы не видели внятной позиции со стороны других кандидатов. Это значит, что силы, стремящиеся к обострению конфликта с Приднестровьем, нацелены на то, чтобы приднестровцы оставались людьми второго сорта, никуда не делись. Так называемые комбатанты — это всего лишь живой барьер, живая стена, хотя на самом деле ими управляют гораздо более влиятельные политики», — рассказал эксперт.

По его мнению, если в итоге победит Санду, ей придется очень сильно корректировать свои предвыборные заявления, так как она уже успела отметиться тезисами о том, что переговорный формат «5+2» неэффективен и договариваться с Тирасполем смысла нет.

«Это в корне противоречит всей логике переговорного процесса по Приднестровью, а также позиции других международных участников, включая страны Запада. Формат «5+2» — это, по сути, единственный международно признанный легитимный формат участия США и ЕС в переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию. Если госпожа Санду пытается заявить о неэффективности этих переговоров, то ей придется признать, что США и Евросоюз неэффективно участвуют в переговорном процессе, а этого ей ее западные кураторы сделать не позволят. Если она будет пытаться исключить Приднестровье из диалога, то это тоже будет обречено на провал. Она может себе позволить выступать с такими заявлениями, будучи кандидатом в президенты, но вряд ли у нее получится реализовать эти попытки, если вдруг она станет руководителем государства», — считает Ястребчак.

Что касается Игоря Додона, то у него достаточно много «авансов» и во внутриполитическом, и во внешнеполитическом плане, полагает эксперт.

«Ему придется доказывать свою эффективность. Но, если мы говорим о втором туре, то для него будет главное не только победить, но и суметь отстоять свою победу. На фоне достаточно сильного поражения по итогам первого тура у него должна быть очень убедительная победа во втором. И эту победу будет необходимо не только одержать, но и удержать», — подытожил Владимир Ястребчак.