Москва, , 13:31 — REGNUM Лидерство кандидата от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду на выборах президента Молдавии стало поводом для бурного обсуждения среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Человеку из народа неважно, где проведут какую границу, какому правительству придётся платить налоги и в чью армию отдавать своих сынов. Но ему всегда очень важно знать, сколько ему придётся платить налогов, долго ли служить в армии, долго ли платить за землю и много ли получать за работу — все вопросы совершенно независимые от общих государственных, политических интересов», — пишет Артур С.

Ряд пользователей оказались уверены, что проевропейская позиция Санду станет для Молдавии дорогой ценой. По их мнению, в стране не произойдёт экономического роста, а наоборот, молодёжи будет намного проще покинуть границы своей страны.

«Санду — проевропейский кандидат. Европа в принципе ничего не предлагает тем, кто туда сейчас стремится. Молдова давно уже имеет ассоциацию с ЕС. При этом относительная стабильность началась именно при Додоне. Додон начал восстанавливать торговлю. Именно СНГ покупает молдавские товары, а Европе они не нужны. Молодежь мечтает уехать из страны, поэтому и голосует за Санду. Ведь имея европейский паспорт можно легко работать в Германии и плевать на Молдову», — считает Александр Ч.

Другие пришли к выводу, что выбор граждан Молдавии говорит о том, что они не ценят партнерство их страны с Россией и мечтают о европейском будущем своего государства. По мнению пользователей, России необходимо сделать выводы по этому поводу.

«Походу молдован все устраивает в части ассоциации с ЕС и Россия им не нужна, потому как они должны понимать, что отношение РФ после избрания Санду к ним изменится и экономического взаимодействия с ними не будет, в т.ч.никакой помощи. Почему? Да потому что от Молдовы в том проевропейском виде никакого толку не будет и взять с них будет нечего. Любой нормальный руководитель государства пошлет другую страну далеко и надолго, если от неё ни экономической пользы, ни политической. И нормальные молдоване должны понимать это и перспективы своей страны и, главным образом, ближайшие. С Санду Молдова будет, скорее всего, послана далеко и надолго», — думает Павел Т.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что западная модель выборов себя полностью дискредитировала. По их версии, люди уже не верят в исходит ни одних выборов, как в Европе, так и в США.

«Нынешняя система голосования в различных странах доведена до того, что население не верит в итоги любого результата. И поэтому цветных революций будет неисчислимое множество. Кстати и в США выборы будут идти с большими скандалами, перепалками и перестрелками Плюс накладывается эпидемия короновируса и беспорядки на улицах. Любая из стран, в принципе, легко может не признавать легитимными и выборы и президентов любых стран. К сожалению, впереди большой международный коллапс с вооружёнными столкновениями», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Дождь Питерский».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Центральной избирательной комиссии республики сообщили, что глава Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду выиграла в первом туре президентских выборов, набрав 36,16% голосов избирателей.