Москва, 2 ноября, 2020, 14:06 — ИА Регнум. На рынке нефти наиболее негативным фактором продолжает оставаться мировая пандемия коронавируса. заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

«В Европе одна за другой страны объявляют локдаун, в Китае наблюдается новая вспышка заболевания.

Всё это вызывает опасения дальнейшего падения спроса на нефть в связи с сокращением потребления всеми видами транспорта, а также снижения спроса на углеводороды со стороны энергетиков.

Кроме того, нефть, как рисковый актив, также выступает жертвой бегства инвесторов в «качество».

Для российской экономики текущее движение цен на нефть критических рисков не несет — снижение нефтяных доходов отчасти компенсируется для бюджета и нефтегазового сектора ослаблением рубля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября на старте азиатских торгов фьючерсы нефти марки Brent снижались до отметки $36 за баррель.

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