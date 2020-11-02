Москва, , 13:09 — REGNUM Нефть сделала очередной инерционный шаг вниз: цены соскользнули по инерции в коридор, который располагается ещё на $1−1,5 глубже по сравнению с 30 октября. Фьючерсы марки Brent потрогали отметку в $36 за баррель на самом старте азиатских торгов. Вскоре после этого, ещё на Азии, они всё же отскочили на 50−70 центов выше и продолжают узко торговаться выше $36,50 за баррель к полудню в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Биржами прежде всего движет сейчас стадное чувство: хорошо понятное стремление уйти от лишних рисков накануне пика неопределённости вокруг выборов в США, где победитель пока не только неясен, но и вряд ли определится к утру 4 ноября.

Очевидно, придётся долго подсчитывать и пересчитывать десятки миллионов поданных по почте голосов в нескольких спорных штатах, где разрыв между кандидатами минимален, и именно эти штаты определят окончательный исход выборов, но уйти на это могут недели.

Поэтому и большие фонды, и крупные частные инвесторы, «причесали» к концу прошлой недели свои портфели от излишних объёмов хороших, но слишком дорогих акций, предпочли перевести часть прибылей в «кэш».

А на фоне негативного закрытия индекса широкого рынка S&P500, высокотехнологичного Nasdaq и особенно промышленного индекса Доу-Джонса, а также основных европейских фондовых индексов многие инвесторы опасаются, что и сырьевые фьючерсы на нефть или промышленные металлы могут понизиться ещё сильнее и сыграть роль отягощающего портфели балласта.

Получается, что в основном нефтяные цены и снизились за счёт этого «эффекта домино» вслед за корректировкой в акциях, несмотря на то, что по физическим поставкам топлива сейчас не наблюдается существенной разбалансировки спроса и предложения. Это вполне подтверждают и данные по запасам за последние несколько недель.

Но инвесторы осторожничают, дуя на воду, и двигаться ниже в направлении $35 ценам пока проще, чем быстро вернуться хотя бы в коридор $38−40. Поддавливают цены вниз и частичные карантинные меры: к Германии и Франции присоединились теперь и британцы, которые тоже закрыли «неосновные» магазины и часть сферы обслуживания, ограничили контакты, но большинство жителей там продолжает ездить на работу.

Поэтому влияние этих частичных локдаунов на темпы восстановления европейской экономики может оказаться сильно преувеличенным, но на осознание этого факта может уйти время, а также должна сперва разрешиться интрига вокруг выборов в США, прежде чем спекулятивные сделки смогут вновь развернуть рынки к росту», — считает эксперт.

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