Минкультуры РФ выделит 328 млн на реставрацию церкви в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 2 ноября, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Министерство культуры России 27 ноября 2020 года планирует определить подрядчика, который проведёт работы по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Божией Матери Милующей» в Санкт-Петербурге. На контракт готовы потратить более 328 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
В рамках работ планируется провести масштабную реставрацию, воссоздать живопись и провести благоустройство территории. Начальная цена контракта — 328 910 565,55 рубля. Также предполагается 50%-ный аванс. Размер обеспечения исполнения контракта превысит 16,4 млн рублей.
Выполнить работы победитель конкурса должен до июня 2022 года. Проектная документация подготовлена московским ООО «СтройТехПроект».
Церковь находится на участке № 100 по Большому проспекту. Объект является памятником архитектуры начала XX века и включён «в архитектурный ряд Большого проспекта и является архитектурной доминантой магистрали». В реестр был включён правительственным постановлением от 2001 года. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1,7 тыс. кв. м.
В задачи исполнителя, в частности, входит реставрация гранитного основания ограды, устройство фундаментов, гранитного мощения, бетонного бортового камня и газона.
Напомним, ранее министерство объявило конкурс, по результатам которого будет выбран подрядчик для реставрации здания-памятника в Рязани. На проект готовы выделить свыше 684 млн рублей.