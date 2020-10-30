Рязань, , 08:00 — REGNUM Министерство культуры России объявило конкурс с ограниченным участием в электронной форме. В рамках тендера с начальной ценой более 684 млн рублей планируется выбрать подрядчика, который проведёт реставрационные работы и приспособит к современному использованию объект культурного наследия федерального значения в Рязани, передаёт ИА REGNUM.

В тендере речь идёт о здании, где в 1860—1864 годы учились физиолог Иван Павлов и в 1933—1936 годы Герой Советского Союза, военный лётчик Николай Стройков. Здание относится к концу XVIII века — первой половине XX века и находится на улице Соборная, 5−7 в Рязани. На сегодня пользователем является муниципальная гимназия №2 имени И.П. Павлова. Учебное заведение в этом здании было изначально. В 1992 году в честь 270-летия школы даже была выпущена памятная медаль.

Цена контракта заявлена на уровне 684 328 308,67 рубля. Итоги подведут 27 ноября 2020 года. Профинансируют контракт из федерального бюджета. Помимо работ внутри объекта запланировано и благоустройство территории. Завершить работы должны до 30 июня 2022 года.