Красноярск, 30 октября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы города Норильска (Красноярский край), назначенный на 30 октября 2020 года, не состоялся. Семь из восьми ранее заявившихся кандидатов отказались в нём участвовать.

Norilsk-city.ru Здание администрации города Норильска

«Поводом послужило обращение с призывом претендентов на должность мэра отказаться от участия в конкурсе, накануне размещённое в открытых источниках одним из кандидатов», — цитирует ТАСС слова своего источника.

По информации председателя горсовета Норильска Александра Пестрякова, комиссия в течение двух календарных дней должна проинформировать городской совет о принятии решения о признании конкурса несостоявшимся. После этого горсовет в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2020 года депутаты городского совета Норильска единогласно приняли отставку мэра города Рината Ахметчина.

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