Норильск, Красноярский край, , 13:37 — REGNUM В Норильске депутаты городского совета единогласно приняли отставку мэра города Рината Ахметчина.

Вопрос о сложении полномочий градоначальника рассмотрели 28 июля на внеочередной сессии.

Читайте также: Мэр Норильска объявил о своей отставке

Как сообщало ИА REGNUM, глава Норильска Ринат Ахметчин объявил о своей отставке 20 июля после штаба по коронавирусу. Ранее он заявил о том, что Норильск не справляется с потоком больных коронавирусом. Также он выразил сомнения в точности статистики заболеваемости. Власти Красноярского края опровергли его заявление.

Исполняющим обязанности главы Норильска был назначен заммэра по общим вопросам Николай Тимофеев.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен и. о. главы Норильска