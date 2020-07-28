Норильск, Красноярский край, 28 июля 2020, 13:37 — REGNUM В Норильске депутаты городского совета единогласно приняли отставку мэра города Рината Ахметчина.
Вопрос о сложении полномочий градоначальника рассмотрели 28 июля на внеочередной сессии.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава Норильска Ринат Ахметчин объявил о своей отставке 20 июля после штаба по коронавирусу. Ранее он заявил о том, что Норильск не справляется с потоком больных коронавирусом. Также он выразил сомнения в точности статистики заболеваемости. Власти Красноярского края опровергли его заявление.
Исполняющим обязанности главы Норильска был назначен заммэра по общим вопросам Николай Тимофеев.
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