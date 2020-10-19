Норильск, Красноярский край, , 09:54 — REGNUM Бывший мэр города Норильска Ринат Ахметчин признан виновным в халатности после утечки дизтоплива из резервуара Норильской ТЭЦ-3. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Как уточнили в пресс-службе, Ахметчин приговорён к исправительным работам на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Красноярском крае произошла 29 мая 2020 года. В Норильске на территории ТЭЦ-3 НТЭК разрушился резервуар с дизтопливом, разлилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.

Читайте также: Разлив топлива в Норильске: работы на реке Амбарной прекращаются

16 октября 2020 года в Норильском городском суде началось рассмотрение дела экс-мэра города Рината Ахметчина по обвинению в халатности из-за утечки дизтоплива. 19 октября суд вынес приговор Ахметчину, ушедшему в отставку с должности мэра Норильска в июле текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Халатность в действиях экс-мэра Норильска помог выявить мессенджер