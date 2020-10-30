Санкт-Петербург, 30 октября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время свободны 21,07% коек от общего объема коечного фонда, развернутого под пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом 30 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Елена Молчанова ИА REGNUM Временный госпиталь в комплексе «Ленэкспо»

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На данный момент в городе на Неве развернуто 7713 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них свободны 1625 коек.

Отметим, накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в случае ухудшения ситуации город может развернуть 11 450 коек в городских лечебных учреждениях и до 14 тысяч — с учетом коек в федеральных медучреждениях.

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По данным регионального оперативного штаба, 29 октября в Петербурге выявлен 801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге — 60 522 случая заражения. От COVID-19 скончался 3801 человек. Выздоровели 38 089 человек.