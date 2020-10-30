Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые за всё время пандемии коронавируса суточное количество выявленных новых носителей превысило рубеж в 800 человек. Как сообщили 30 октября в федеральном оперштабе, за последние сутки подтвержден 801 новый случай заражения. Это на 43 случая больше, чем сутками ранее (+5,6% за сутки).

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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С учетом новых данных, в Северной столице выявлено 60 522 случая коронавирусной инфекции за всё время пандемии. Это третий показатель среди регионов РФ после Москвы и Подмосковья.

Выздоровели в Петербурге за это время 38 089 человек, в том числе 417 человек выписаны за последние сутки, это на семь человек меньше, чем днем ранее.

За последние сутки в Петербурге подтвердили 36 летальных исходов от COVID-19. Это на два случая больше, чем было объявлено в предыдущие сутки, но меньше пиковых значений смертности за октябрь.

Общее количество петербуржцев, для которых ковид стал основной причиной смерти, на сегодня составляет 3801 человек. Это второй показатель смертности среди всех регионов, после Москвы. Летальность COVID-19 в Петербурге остается на самом высоком уровне и составляет 6,3%.

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За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 176 человек. Под медицинским наблюдением находится 2986 человек, из них 86 — в обсерваторе, 1413 — на самоизоляции, 1487 — контактные лица, в том числе губернатор Александр Беглов.

За последние сутки в России выявлено 18 283 случаев инфекции, 22,3% из них — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 599 976 случая (+1,2% за сутки) во всех 85 регионах.

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