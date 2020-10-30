Москва, 30 октября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Колебания нефтяного рынка к началу ноября привлекают очень много внимания. Тут действительно есть, на что посмотреть и что учесть на перспективу, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В нефти сейчас есть один очень важный момент, который будет актуальным, пока мир не войдет в состояние «плато» по коронавирусу. Риски локдаунов в отдельных регионах стран и целых экономиках — это огромная вероятность сокращения потребления нефтепродуктов. Это значит, что спрос на нефть снизится, и это тянет цены на энергоносители вниз резко и заметно.

Данные по численности буровых вышек в США демонстрируют рост, и сейчас это один из факторов давления на сырьевые цены.

Еще один момент давления кроется в расширении добычи и поставок нефти из Ливии. На фоне депрессивного рынка сбыта это не самые лучшие новости.

В то же время, есть понимание того, что в этот раз локдауны, если они и будут массовыми, окажутся мягче, чем прошедшей весной.

Экономика Китая, крупнейшего в мире нефтяного импортера, плавно восстанавливается не без сбоев, конечно, но факт стабилизации сложно отрицать.

США готовы сразу после выборов немножко поспорить и все же напечатать еще денег для придания экономике импульса. В комплексе это даст опору и сектору нефти после того, как эмоции сойдут на нет.

Сейчас баррель Brent торгуется по $37,50 и может спускаться на эмоциональных волнах вплоть до $35.

Ожидания на ноябрь предполагают торги Brent в пределах $35−45. Коридор более широкий, чем обычно, но и месяц предстоит нестандартный», — дала прогноз на ноябрь эксперт.

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