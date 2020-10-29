Майами, США, 29 октября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге во Флориде 29 октября, что его оппонент Джо Байден делал бы вакцину от коронавируса «четыре года».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года» , — заявил Трамп.

Трамп объявил, что вакцина от COVID-19 в США появится уже «через несколько недель», и его правительство сделает вакцину «бесплатной для всех».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Читайте также:Почта США потеряла документы с конфиденциальными данными о Байдене