Трамп заявил, что Байден готовил бы вакцину от COVID-19 «четыре года»
Майами, США, 29 октября, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге во Флориде 29 октября, что его оппонент Джо Байден делал бы вакцину от коронавируса «четыре года».
Иван Шилов ИА REGNUM
«Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года», — заявил Трамп.
Трамп объявил, что вакцина от COVID-19 в США появится уже «через несколько недель», и его правительство сделает вакцину «бесплатной для всех».
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