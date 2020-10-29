Москва, 29 октября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Ситуация в Киргизии стабилизируется, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова «С удовлетворением отмечаем, что на данный момент обстановка постепенно стабилизируется».

Российская сторона выразила надежду на то, что новые власти Киргизии «приложит все усилия для закрепления обстановки в стране в исключительно правовом русле».

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Москва ожидает, что Бишкек «продолжит курс стратегического партнёрства и союзничества» с Россией и останется верным договорённостям в политической, военной, экономической, культурной и других областях.

Речь идёт о соглашениях как в двусторонних отношениях, так и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, киргизский парламент утвердил кандидатуру Эльвиры Сурабалдиевой на должность вице-премьера.