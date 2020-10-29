В МИД РФ прокомментировали ситуацию в Киргизии
Москва, 29 октября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Ситуация в Киргизии стабилизируется, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская сторона выразила надежду на то, что новые власти Киргизии «приложит все усилия для закрепления обстановки в стране в исключительно правовом русле».
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Москва ожидает, что Бишкек «продолжит курс стратегического партнёрства и союзничества» с Россией и останется верным договорённостям в политической, военной, экономической, культурной и других областях.
Речь идёт о соглашениях как в двусторонних отношениях, так и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, киргизский парламент утвердил кандидатуру Эльвиры Сурабалдиевой на должность вице-премьера.