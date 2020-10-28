Бишкек, , 09:34 — REGNUM Кандидатура Эльвиры Сурабалдиевой на должность вице-премьера Киргизии одобрена депутатами парламента страны. Об этом 28 октября сообщает киргизский портал kloop.kg.

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Отмечается, что депутаты утвердили экс-депутата Эльвиру Сурабалдиеву, которую выдвинул на данный пост и.о. президента, премьер-министр республики Садыр Жапаров, единогласным решением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров намерен привлечь к ответственности экс-секретаря совета безопасности республики Кенешбека Дуйшебаева.