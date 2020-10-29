Ницца, Франция, 29 октября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Ницце после нападения вооруженного мужчины на людей будут закрыты все церкви, заявил 29 октября мэр города Кристиан Эстрози.

Hans Olav Lien Церьковь Святого Мартина в Ницце

«Я распорядился поддерживать контакт со священнослужителями и другими религиозными деятелями нашего города, чтобы за всеми церквями города было организовано видеонаблюдение и они были закрыты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 29 октября, в Ницце возле церкви Нотр-Дам вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли три человека, ещё несколько пострадали, нападавший был задержан.

Нападение вооруженного холодным оружием мужчины на прохожих возле церкви Нотр-Дам в Ницце является абсолютно ужасающей трагедией, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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