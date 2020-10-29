Ницца, Франция, , 12:01 — REGNUM Во французской Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей, сообщает 29 октября BFMTV.

Нож Maarten Van Damme

Отмечается, что нападение было совершено утром около церкви Нотр-Дам. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько пострадали.

Нападавший был задержан, в настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября во Франции 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эмануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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