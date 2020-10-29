Степанакерт, 29 октября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В настоящее время три города в Нагорном Карбахе подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВС Азербайджана. Об этом 29 октября сообщает армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на своей странице в соцсети в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

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"На данный момент города Степанакерт, Шуша и Мартакерт обстреливаются с применением ракет силами противника», — говорится в сообщении.

Также указывается, что азербайджанская сторона этим «снова нарушила международные гуманитарные и обычные права», ведя обстрел исключительно гражданских населенных пунктов, что стало причиной того, что были ранены несколько мирных жителей.

«Военное руководство Азербайджана совершает очередное военное преступление», — также говорится в сообщении.

Кроме того, в нем возлагается ответственность за обострение ситуации на азербайджанское военно-политическое руководство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана заявили, что во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли несколько офицеров высокого ранга ВС Армении.