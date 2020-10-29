Баку, , 11:10 — REGNUM Во время военных действий в Нагорном Карабахе погибли несколько офицеров высокого ранга ВС Армении. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана на своей странице в соцсети Facebook.

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Указывается, что подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии и населённые пункты на различных направлениях в Нагорном Карабахе.

Также уточняется, что армянские ВС предприняли попытки провести атаку на различных направлениях, которая «была решительно пресечена. Противник отступил, неся большие потери в боевой технике и живой силе».

«В результате предпринятых ответных действий были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии подполковник Б. Асерян и командир 2-го мотострелкового полка Унан Айрумян были ранены, а заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян пропал без вести.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили, что за минувшие сутки армия обороны НКР потеряла убитыми 51 военнослужащего.