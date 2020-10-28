Вашингтон, 28 октября, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 28 октября в Twitter, что после выборов американские СМИ перестанут нагнетать панику из-за коронавируса.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Covid, Covid, Covid — это мантра Fake news… Они не будут говорить ни о чем другом до 4 ноября, когда выборы (надеюсь!) завершатся» , — написал Трамп.

Однако сразу после выборов, по мнению президента США, все «заговорят о том, какой низкий у нас уровень смертности, как много доступно больничных палат и как много тестируют молодежи».

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