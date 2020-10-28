Вашингтон, 28 октября 2020, 20:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 28 октября в Twitter, что в США «нет свободной прессы», а крупные интернет-корпорации относятся к свободе слова «может быть, ещё хуже», чем обычные СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предвыборной кампании в США Facebook и Twitter несколько раз помечали сообщения Трампа и его сторонников как «недостоверные». Twitter «замораживал» аккаунт предвыборного штаба Трампа, что вызвало негодование даже в Конгрессе США.
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