Давос, Швейцария, 28 октября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Согласно опубликованному прогнозу «Всемирного экономического форума» (ВЭФ), из-за пандемии коронавируса мир к 2025 году потеряет 85 млн рабочих мест, однако эти цифры будут компенсированы рабочими местами «новой экономики».

Бен Шан. Безработные. 1938 (фрагмент)

Согласно отчету, блокировка из-за COVID-19 и глобальная рецессия не только создали «крайне неопределенные перспективы» для мирового рынка занятости, но и «ускорили появление новых сфер труда».

Согласно прогнозу, основанному на опросах крупных компаний, за пять лет созданных «рабочих мест завтрашнего дня» будет около 97 млн, в то время как уволены окажутся около 85 млн «лишних сотрудников».

Читайте также:МВФ улучшил прогноз по мировой экономике в 2020 году