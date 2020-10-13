Нью-Йорк, США, , 16:57 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз по снижению мировой экономики в 2020 году, следует из опубликованного 13 октября доклада фонда.

Согласно последней оценке, МВФ ожидает спада мирового ВВП по итогам года на 4,4%, а не на 4,9%, как прогнозировалось в июне.

При этом фонд понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2021 году с прежних 5,4% до 5,2%.

Напомним, ранее МВФ пересмотрел оценку снижения ВВП России в 2020 году с прежних 6,6% до 4,1%.

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