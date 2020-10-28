Париж, 28 октября, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Европейское пространство не будет в безопасности без хороших отношений с Россией, заявил журналистам французский президент Эммануэль Макрон после встречи с эстонским премьер-министром Юри Ратасом 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон «Безопасность в Европе не может быть гарантирована без последовательного восстановления доверия в отношениях с Россией».

Перечисляя угрозы, с которыми сталкиваются страны ЕС, Макрон назвал войну в Нагорном Карабахе и «ситуацию в Белоруссии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция является, наряду с Россией и США, сопредседателем Минской группы ОБСЕ — международной структуры, занимающейся урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе.

На почве Нагорного Карабаха у Франции особо обострился политический конфликт с Турцией. Что касается Белоруссии, Франция как член ЕС участвует в политике давления на официальный Минск.