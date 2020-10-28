Париж, , 15:23 — REGNUM На юго-западе Франции утром 28 октября произошли столкновения между представителями армянской и турецкой диаспор. Об этом сообщает газета Dauphine Libere.

Отмечается, что представители армянской диаспоры перекрыли часть автомагистрали А7 в районе коммуны Ревантен-Вогри, чтобы поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном.

Спустя некоторое время на место прибыли представители турецкой диаспоры, возник конфликт, в результате которого несколько человек получили ранения. На место происшествия прибыла полиция. Сейчас движение постепенно восстанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара не в первый раз заявляет, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ якобы действуют неэффективно в переговорном процессе по Нагорному Карабаху. При этом Турция открыто поддерживает одну из сторон конфликта — Азербайджан.

Напомним, 27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.