Москва, 29 октября, 2020, 06:13 — ИА Регнум. Результаты усилий нового российского правительства под руководством Михаила Мишустина можно оценить как умеренно-позитивные, особенно если учесть непростые условия коронакризиса, в которых пришлось действовать. Почему российские граждане вправе хотеть от своего правительства более ощутимых результатов, рассуждает редактор ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Реагировать на вызов, предупреждать тяжелые последствия для российского хозяйства в период коронавирусной нервотрепки — это у правительства Мишустина получилось относительно неплохо, и этих лавров уже никто не отнимет. Но за эпидемическими буднями оказались весьма ощутимо отодвинуты в сторону те планы развития, на которые возлагается такая большая надежда как руководством страны, так и ее населением.

Может быть, пришла пора именно сейчас, когда с коронавирусом относительно разобрались, помочь той же российской демографической ситуации и другим насущным темам? Читайте статью Евгения Цоца «Шире шаг, господин Мишустин: вместо итогов».