Якутск, 28 октября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В конце октября 2020 года, несмотря на заверения о снижении цен на лекарства от COVID-19 на основе фавипиравира, некоторые госконтракты по-прежнему заключают по цене выше оговоренных 100 рублей за таблетку. А одна из больниц Дальнего Востока и вовсе заявила начальную цену аукциона на уровне 308 рублей за таблетку и указывается, что она сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков, передаёт ИА REGNUM.

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Государственное автономное учреждение «Якутская городская больница №3» объявило открытый аукцион по приобретению 300 упаковок фавипиравира (по 50 таблеток в каждой) по цене 15 400 рублей за упаковку, или 308 рублей за одну таблетку. Торги с начальной ценой 4,62 млн рублей пройдут 29 октября 2020 года. Источником финансирования выступают средства обязательного медицинского страхования.

При этом 28 октября 2020 года областное государственное автономное учреждение «Магаданфармация» министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области сообщило о закупке «Коронавира» у единственного поставщика по цене 100 рублей за таблетку. 300 упаковок препарата на основе фавипиравира были куплены за 1,65 млн рублей, то есть по 5,5 тыс. рублей за упаковку. Поставщиком выступил производитель — АО «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика.

Эта же компания по итогам тендера «Майминской районной больницы» Алтая стала победителем на поставку 5600 таблеток препарата. Начальная цена тендера составляла 1,355 млн рублей, но контракт в итоге подешевел до 664 048 рублей, то есть порядка 118 рублей за таблетку.

В то же время 27 октября 2020 года были подведены итоги аукциона, проведённого ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» управления делами президента РФ. В рамках тендера с начальной ценой 11,55 млн рублей планировалось закупить 50 тыс. таблеток фавипиравира. Поставщиком было определено ООО «Биотэк», а цена снизилась только до 11 492 250 рублей, то есть до 230 рублей за таблетку. Победителем тендера стала торговая компания, а не производитель. В «Биотэке» 77% доли принадлежит Евгении Шпигель.

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Напомним, ранее муниципальная сеть аптек Новосибирска объявила о закупке «Арепливира» — препарата на основе фавипиравира — по цене 13 тыс. рублей за упаковку. При этом до этого министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров заявлял о существенном снижении цен на лекарства от COVID-19. Также сообщалось и о внесении фавипиравира в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что обеспечивает госконтроль над стоимостью. Представители ФАС РФ отмечали, что после регистрации предельной отпускной цены она будет по 100 рублей за таблетку.