Новосибирск, , 11:30 — REGNUM Муниципальная аптечная сеть из Новосибирска планирует закупить «Арепливир» по 13 тысяч рублей за упаковку, несмотря на то, что ранее заявлялось о предстоящем удешевлении препарата от COVID-19. В рамках сборной закупки муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» планирует приобрести 20 упаковок лекарства, передаёт ИА REGNUM.

Цены на лекарства Иван Шилов © ИА REGNUM

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Запрос цен в серии закупок с начальной ценой 634 142 919,17 рубля планируется осуществить к концу ноября. В списке планируемых к закупке препаратов есть «Арепливир» 200 мг №40. Планируется приобрести 20 упаковок по цене 13 тыс. рублей за штуку и общей стоимостью 260 тыс. рублей.

«Круг участников — лица, признанные прошедшими предварительный/дополнительный отбор поставщиков для участия в серии закупок на поставку в 2020 году лекарственных препаратов (средств) и (или) других товаров, разрешённых к реализации через аптечные организации, а именно № 31 908 561 047, № 32 008 918 920, № 32 009 280 651, № 32 009 469 431», — отмечается в документации.

Напомним, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 14 октября 2020 года в публичном выступлении заявил, что препараты от COVID-19 на основе фавипиравира уже подешевели почти в два раза. После этого ФАС РФ сообщило, что согласована предельная отпускная цена и для двух препаратов на основе фавипиравира — 100 рублей за таблетку. Отмечалось, что после регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир, его цена за упаковку в 50 таблеток в регионах будет 5,5 тыс. рублей. В аптеках же обещали снижение цен с 11−16 тыс. рублей до 6,8 тыс. рублей.

На сегодня Минздрав РФ согласовал предельную отпускную цену «Арепливира» для упаковки в 40 таблеток 200 мг в размере 4 тыс. рублей.