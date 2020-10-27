Москва, 27 октября, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану глубокую озабоченность все более масштабным вовлечением в боевые действия в Карабахе террористов из стран Ближнего Востока, сообщает 27 октября пресс-служба Кремля.

Free Syrian Army Боевик Свободной сирийской армии (ССА)

На это было указано в ходе телефонного разговора, состоявшегося 27 октября по инициативе турецкой стороны.

Кроме вопросов взаимодействия на сирийском направлении, были затронуты события в Нагорном Карабахе.

«Кроме того, обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока», — указано в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Анкара отрицает переброску боевиков джихадистских группировок в зону боев в Нагорном Карабахе. Аналогичные заявления делает Баку.

Тем не менее мировые СМИ публикуют многочисленные свидетельства участия протурецких террористических группировок в боевых действиях в Закавказье.