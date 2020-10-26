Дамаск, , 18:38 — REGNUM Бомбардировщик ВКС России нанёс точечный воздушный удар по лагерю боевиков группировки «Хайят Тахрир-аш Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере сирийской провинции Идлиб, сообщает 26 октября агентство ANNA NEWS со ссылкой на местные источники.

Пилот ВКС РФ в Сирии Mil.ru

На данный момент известно, что в результате авиаудара по лагерю террористов, расположенному между городами Салькин и Арманаз, убито около сотни боевиков, в том числе 13 главарей.

По информации очевидцев, авиаудар был нанесен в момент общего построения боевиков на плацу лагеря.

В соцсетях опубликованы многочисленные видео процесса сбора тел уничтоженных террористов.

По неофициальным данным, информацией о координатах лагеря и о «расписании его работы» с российскими военными поделились члены другой террористической группировки, сведя таким образом счеты со своими конкурентами в борьбе за оскудевающие местные источники дохода.

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