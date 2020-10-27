Южно-Сахалинск, 27 октября, 2020, 03:16 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудника агентства по рыболовству уволили за грубую картографическую ошибку, а его начальнику объявлен строгий выговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Dfo.gov.ru Валерий Лимаренко

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На заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства Сахалинской области в презентации использовалась карта, на которой Курильские острова «принадлежали» Японии — были окрашены в один цвет. Как выяснилось, готовивший презентацию взял карту с японского информационного ресурса.

«Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Участники заседания были оскорблены, а губернатор области назначил проверку, в ходе которой было принято решение, готовившего презентацию уволить, а его начальнику объявить строгий выговор.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте заявил, что намерен вести переговоры по Курильским островам на высшем уровне. Выступление транслировалось в эфире японского национального общественного телевидения.

На территориальные уступки Японии Россия не пойдет ни под каким предлогом. Территориальные споры и претензии никак не могут сегодня рассматриваться российской стороной: новая редакция Конституции страны запрещает это делать под любым предлогом и в любом формате, заявил топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.