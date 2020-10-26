Токио, , 11:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте заявил, что намерен вести переговоры по Курильским островам на высшем уровне. Выступление транслировалось в эфире японского национального общественного телевидения.

«С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», — сказал он.

Суга заявил, что необходимо «поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ёсихидэ Суга заявил президенту России Владимиру Путину о своём намерении решить территориальную проблему, связанную с Курильскими островами. Он подчеркнул, что желает в полной мере развивать отношения Москвы и Токио. В скором времени, добавил Суга, он и Путин договорились встретиться лично для обсуждения двусторонних отношений.

Напомним, «северными территориями» в Японии называют южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

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