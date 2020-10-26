Москва, , 13:04 — REGNUM На территориальные уступки Японии Россия не пойдет ни под каким предлогом. Территориальные споры и претензии никак не могут сегодня рассматриваться российской стороной: новая редакция Конституции страны запрещает это делать под любым предлогом и в любом формате, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«До окончания Второй мировой войны Южный Сахалин и многие острова Курильской гряды, включая Шикотан, Итуруп, Кунашир и другие, входили в состав Японии. Эта страна с позором проиграла войну, нанесла колоссальный ущерб России, Корее и Китаю.

Случившиеся впоследствии территориальные изменения Японии и стало финальной точкой с реальной конфигурации современных границ.

Население Японии составляет почти 126 млн человек, они проживают на территории, сопоставимой с 8,5 площадями Московской области. Страна перенаселена и жестко уплотнена. Мечта о северных пустынных островах всегда будет в голове у любого японца.

Япония постоянно ссылается на подписание мирного договора, хотя уже как 75 лет назад закончилась та страшная война. Если в Токио заинтересованы в развитии сотрудничества и выстраивании добрососедских отношений с Москвой, то их перспективы будут очень впечатляющими.

Однако не стоил строить радужных планов. Все предшественники нового премьер-министра Японии Есихидэ Суга начинали за здравие, но впоследствии именно вопрос «северных территорий» практически замораживал ожившие надежды политиков и бизнесменов с обеих сторон.

Вряд ли стоит ждать серьезных прорывов в отношениях между странами в ближайшие 10 лет. Да и России как одной из мощнейших экономических и военных держав они особенно и не нужны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте заявил, что намерен вести переговоры по Курильским островам на высшем уровне.

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