Лондон, 26 октября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть просели примерно на 3% к завершению торговой сессии 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подешевели на $1,27 (3,02%), до $40,80 за баррель. Диапазон торгов Brent — от $40,59 до $41,93 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подешевели на $1,29 (3,24%), до $38,56 за баррель. Диапазон WTI составляет $38,29 — $39,72 за баррель.

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