Лондон, , 18:57 — REGNUM По мнению аналитиков Rystad Energy, на мировом рынке нефти наступил долгосрочный спад котировок, 26 октября сообщает агентство Reuters.

«На нефтяном рынке наступил черный понедельник. Мы давно ждали «вторую волну» строгих ограничений из-за коронавируса, теперь это происходит по-настоящему» , — уверен стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Отметим, с начала торгов 26 октября январские фьючерсы Brent подешевели на $1,13 (2,69%), до $40,94 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI упали в цене на $1,22 (3,06%), до $38,63 за баррель.

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