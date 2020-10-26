Лондон, 26 октября 2020, 18:57 — REGNUM По мнению аналитиков Rystad Energy, на мировом рынке нефти наступил долгосрочный спад котировок, 26 октября сообщает агентство Reuters.
Отметим, с начала торгов 26 октября январские фьючерсы Brent подешевели на $1,13 (2,69%), до $40,94 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI упали в цене на $1,22 (3,06%), до $38,63 за баррель.
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