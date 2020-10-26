Бишкек, 26 октября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на проведение досрочных выборов президента Киргизии. Об этом сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании центризбиркома сегодня, 26 октября.

Kenesh.kg Голосование. Киргизия

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По ее словам на эти цели потребуется более 549,1 млн сомов (520,8 млн рублей).

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Также глава ЦИК отметила, что правительство республики изучает возможность внесения изменений в расходную часть бюджета из-за предстоящих президентских выборов.

«Мы сэкономили 212 млн сомов (201 млн рублей), а потому просим дополнительно 147 млн сомов (139,4 млн рублей) за счет бюджета 2020 года и 200 млн сомов (около 189,7 млн рублей) — из бюджета на 2021 года», — уточнила Шайлдабекова.

ИА REGNUM напоминает, что центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии назначила 10 января 2021 года в качестве даты проведения голосования на внеочередных президентских выборах.