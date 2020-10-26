Саратов, 26 октября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. На улицах Саратова волонтеры продолжают бесплатную раздачу одноразовых медицинских масок. Ими уже обзавелись около 10 тыс. человек. Данное мероприятие организовано по поручению губернатора Валерия Радаева.

Saratov.gov.ru Волонтёры раздают медицинские маски

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В период с 14 по 23 октября 40 добровольцев раздавали индивидуальные средства защиты на центральных улицах города — Театральная, Ильинская, Музейная площади, у железнодорожного вокзала, у рынков «Сенной» и «Крытый», а также на Мирном переулке. Продолжить акцию намерены и на текущей неделе, причем не только в столице, но и в городе Энгельс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на улицы Саратова с 14 октября вышли 20 бригад волонтеров. Каждой группе выдали более 1 тыс. защитных масок, которые они раздали бесплатно всем желающим.

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