Бишкек, 26 октября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Садыр Жапаров, который после массовых беспорядков и захвата Дома правительства объявил себя исполняющим обязанности президента Киргизии, заявил о намерении выставить свою кандидатуру на внеочередных президентских выборах.

Gov.kg И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров

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Об этом политик сообщил во время поездки в Нарынскую область, выступая перед местными жителями, передает «Kaktus.media».

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Жапаров пообещал перед выборами уйти с должности и. о. главы государства.

«Если пройду, стану правителем, если не пройду, останусь рядовым гражданином среди вас», — сказал он.

Отметим, что законодательство Киргизии запрещает и. о. главы государства выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.