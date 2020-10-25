Москва, 25 октября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова взято на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п «з» ч.2 ст105 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в данный момент следственной группой продолжаются работа на месте преступления и проводятся мероприятия, которые направлены на раскрытие всех обстоятельств и причин убийства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следственные органы СК России опубликовали видеозапись, сделанную на месте убийства предпринимателя и муниципального депутата Выборга Александра Петрова.