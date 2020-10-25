Выборг, Ленинградская область, , 10:49 — REGNUM Следственные органы СК России опубликовали видеозапись, сделанную на месте убийства предпринимателя и муниципального депутата Выборга Александра Петрова. Запись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета Российской Федерации.

На опубликованных кадрах сотрудники следственных органов проводят соответствующие мероприятия в домовладении убитого бизнесмена.

«На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа… Устанавливается круг общения потерпевшего, иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили в СК России.

Тело Александра Петрова было обнаружено в его домовладении под Выборгом 24 октября. Руководитель следственного управления СКР по Ленинградский области Сергей Сазин заявил, что Петров погиб в результате огнестрельного выстрела, совершённого неустановленным лицом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября в СК России по Ленинградской области заявили о возбуждении уголовного дела по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство по найму») в связи со смертью Александра Петрова.

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