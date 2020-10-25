Ереван, 25 октября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. О наличии фактических доказательств участия военнослужащие подразделений специального назначения турецких ВС в боевых действиях в Нагорном Карабахе заявили в Генпрокуратуре Армении. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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В сообщении указывается, что армянская Генпрокуратура вела предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

«Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана <…> Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого спецназа по плану принимали непосредственное участие в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительство страны готово к согласованию условий режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.