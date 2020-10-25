Баку, , 11:21 — REGNUM Правительство Азербайджана готово к согласованию условий режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

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«Да, мы готовы. Я неоднократно говорил об этом публично. Мы готовы заключить соглашение о прекращении огня сегодня», — ответил Алиев на вопрос о возможности установления режима прекращения огня.

Также Алиев добавил, что правительство Азербайджана выступает против интернационализации конфликта в любой форме.

«Все другие страны должны избегать непосредственного участия в этом конфликте», — подчеркнул президент Азербайджана.

27 сентября затяжной карабахский конфликт перешёл в стадию военных действий между Азербайджаном и Арменией. 10 октября вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое по итогам переговоров в Москве. Однако вскоре стало известно о возобновлении военных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы Азербайджана успешно освобождают свои земли от «оккупации» в Нагорном Карабахе.