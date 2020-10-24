Москва, 24 октября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции и недостаточное количество опыта соревнований отразились на результатах сборной России по футболу в матчах октября. Такое мнение 24 октября высказал российский министр спорта Олег Матыцин в программе «Прямой разговор с министром» на телеканале «Матч Страна».

Александр Дейнека. Футбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По словам главы Минспорта РФ, не лучшие результаты российской сборной по футболу дают повод для размышлений о потенциале команды, однако, при этом, по мнению Матыцина, для них есть и объективные причины.

«Я не эксперт в области футбола, но видно, что пандемия и отсутствие соревновательного опыта сказались», — заявил он.

Также министр спорта указал, что в сборной команде необходимо требуется уделять внимание коллективной игре.

«Мы всегда верим в команду и надеемся, что оставшиеся матчи дадут нам поводы для радости», — заключил Матыцин.

Ранее, в октябре, сборная России по футболу сыграл вничью с командами Турции (1:1) и Венгрии (0:0) и проиграла шведской команде в товарищеском матче (1:2).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что предложение по проведению зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) подготовило министерство спорта России.