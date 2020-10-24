Москва, , 12:20 — REGNUM Предложение по проведению зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) подготовило министерство спорта России. Об этом 24 октября заявил российский министр спорта Олег Матыцин в программе «Прямой разговор с министром» на телеканале «Матч Страна».

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«Мы видим, что ГТО как система работает», — сказал глава минспорта РФ.

При этом он указал, что только лишь выполнение нормативов не вызывает эмоциональной заинтересованности у людей и потому не полностью выполняет роль по повышению интереса к занятию спортом.

«Потенциал в организации соревновательной модели, мы разработали предложения по созданию зимнего фестиваля ГТО», — заявил Матыцин.

Также министр спорта уточнил, что идея организации соревнования на межрегиональном уровне является интересной, что должно придать идее ГТО большую заинтересованность.

«Планируем создание книги рекордов ГТО, рейтинга. Соревновательность — базовая идея, которая должна привести к повышению интереса к этому механизму», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что инцидент с избиением арбитра в матче молодежного футбольного чемпионата России (ЧР) с участием московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» — это безобразие, недопустимое не только в спорте, но и в жизни.