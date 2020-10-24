Гянджа, Азербайджан, 24 октября, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили о гибели гражданина Российской Федерации 2007 года рождения, который 17 октября получил ранения в результате обстрела города Гянджи. Соответствующее сообщение было опубликовано 24 октября на сайте ведомства.

Fhn.gov.az После обстрела Гянджи

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин Российской Федерации Маяков Артур Владимирович 2007-го года рождения скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — сообщили в генеральной прокуратуре.

По информации источника 24 октября с утра ракетному и артиллерийскому обстрелу были подвержены Геранбойский и Тертерский районы. А в результате ракетного удара вооруженными силами Армении по селу Кябирли Тертерского района примерно в 10:00 по местному времени (09:00 мск) погиб житель села Исмаилзаде Орхан Рахбар 2004 года рождения.

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В результате обстрела села Тапгарагоюнлу Геранбойского района около 09:00 (08:00 мск), был нанесен значительный ущерб жилым домам.

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