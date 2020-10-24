Тегеран, , 09:18 — REGNUM 23 октября представитель иранских вооруженных сил заявил, что Армения и Азербайджанская Республика должны решать свои вопросы путем диалога, отметив, что стороны конфликта не должны пересекать иранские «красные линии». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Об этом заявил бригадный генерал Аболфазл Шекарчи, подчеркнув, что в результате военных конфликтов между Азербайджанской Республикой и Арменией на иранскую территорию попало несколько снарядов.

«Исламская Республика Иран, усиливая оборонительные меры в пограничных районах, заявляет, что безопасность пограничной зоны и иранского народа является красной линией страны», — сообщил он.

Далее Шекарчи призвал Армению и Азербайджан решать свои проблемы путем политического урегулирования, в также не нарушать территориальную целостность Ирана.

Заявив, что не следует злоупотреблять добрососедством и терпением Ирана по отношению к двум странам, Шекарчи предупредил обе стороны, что любая агрессия против иранской территории будет жестко пресечена.