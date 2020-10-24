Бишкек, 24 октября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила дату проведения досрочных выборов президента на 10 января 2021 года. Об этом сообщила 24 октября предстедатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

shailoo.gov.kg Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова

«Центральная избирательная комиссия определяет датой проведения… досрочных выборов президента 10 января 2021 года», — заявила она.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что дата проведения досрочных выборов президента, а также дата парламентских выборов будет назначена после внесения изменений в основной закон республики.